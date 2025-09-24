Bluey | Pluma mágica

Bingo está triste porque no fue invitada a una fiesta de cumpleaños. Todo cambia cuando Bingo encuentra una pluma mágica que vuelven pesadas las cosas. Bingo hace que todas las cosas le pesen a su familia para que no puedan ir a la fiesta. Bluey convence a su hermana de ponerle pausa al juego después de hacerle una promesa.