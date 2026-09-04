Calendario escolar de Peppa Pig en PDF para imprimir | De lunes a viernes y GRATIS

Inculcarle el hábito de la organización a los niños puede ser mucho más sencillo cuando se complementa con sus personajes preferidos. Y para que en este regreso a clases 2026 no se les olviden las tareas y actividades escolares, nada mejor que un calendario de Peppa Pig que con divisiones de lunes a viernes para que puedan ir anotando todos sus pendientes y lo sientan como algo divertido.

Calendario de Peppa Pig listo para imprimir: el mejor aliado para este regreso a clases 2026

Gracias a su diseño colorido y que viene ilustrado con los simpáticos personajes, este calendario escolar de Peppa Pig se convertirá en una herramienta imprescendible para que los niños cumplan con todos sus deberes. Lo mejor de todo es que se puede imprimir en casa para tenerlos siempre a la mano y solo se tiene que pegar cerca del escritorio, de modo que esté a la vista y sea fácil de supervisar. Para descargarlo, solo selecciona la imagen de abajo y descárgala.



Dependiendo de las necesidades de los pequeños, está la opción de imprimirlo en hojas bond tradicionales con formato de color para que lo vayan rellenando conforme les dejen tareas y los desechen cada semana. O bien, si prefieres algo que se pueda reutilizar, lo mejor es forrar la impresión con una mica transparente y usar plumones lavables, para que usen la superficie como si fuera una especie de pizarrón.

3 ventajas de tener calendarios escolares para que los niños se organicen mejor