4 capítulos de “Paw Patrol” para que los niños entiendan y superen sus miedos con momentos de diversión

Aunque los miedos forman parte de nuestra vida, en la infancia puede ser difícil sobrellevar esa sensación. Por suerte es posible que tus hijos superen ese temor y acepten la sensación fácilmente y con diversión, para que lo puedan comprender mejor, te detallaremos 4 capítulos de Paw Patrol que puedes ponerles, una formas sencilla de que entiendan el tema.

4 capítulos de Paw Patrol para entender el miedo

El superar los miedos es algo muy complicado, pero no significa que sea imposible, por lo que es importante que desde pequeño se enseñe a entender la sensación y hacer lo posible por lograrlo. Por esa razón, debes mostrarle los siguientes 4 capítulos de Paw Patrol:

"Es hora de ir al dentista"

Alex tiene temor de ir a la revisión con el dentista, para que pueda ir con el médico, Ryder le propone que si todos confiesan sus miedos, él deberá ir a su cita. Descubriendo que el mismo Chase, tiene el mismo temor, haciendo que logre enfrentar esa sensación. Es una forma de entender que hablar de lo que nos asusta nos aliviará y motivará a ser valientes ante situaciones así.

"Los Cachorros y el Fantasma de la Cabaña"

Ryder solicita ayuda de los cachorros para apoyar a Jake a construir una cabaña, situación que les hará experimentar sucesos extraños y ruidos que los van a asustar. Toda la trama ayuda a que los pequeños entiendan que deben perder el temor a lo desconocido, promoviendo el valor a enfrentar ese miedo junto a sus amigos, además de que muchas cosas que escuchamos tienen una explicación lógica.

"Valiente: Una historia de Tracker"

Nos cuenta la historia de como Tracker, un cachorro de la selva que tiene un gran temor a la oscuridad, pero gracias al Paw Patrol, en pequeño logra superar ese mal momento. Igualmente, es una forma en que los pequeños entienden que pueden superar esas situaciones en compañía de alguien más, en quien puedes confiar, ya que te dará fuerza suficiente para avanzar a su ritmo.

"Los cachorro salvan a un fantasma"

Rubble se asusta al presenciar un espíritu que se ha encargado de acecharlo, pero Ryder y Chase se organizan para poder hacer una vigilancia nocturna, al final se dan cuenta que el supuesto fantasma, se trataba de Marshall quien era sonámbulo. De igual manera, es una técnica en que los pequeños entienden que situaciones así tienen una explicación lógica.