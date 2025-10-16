Masha y el Oso | Fiesta en Patines Es invierno y Masha quiere aprender a patinar, pero los niños no pueden patinar solos, necesitan la ayuda de un adulto, así que Osa y Oso le van a enseñar. Publicado: 16/10/2025 | 🕑 15:00Kidsiete Compartir Copiar enlace Caricaturas para niños ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News! Galerías y Notas Azteca 7 Maratón nocturno de Tim Burton en la CDMX: fecha, lugar y películas que podrás ver Películas CONFIRMADO: estas son las fechas de estreno de K-Pop Demon Hunters en cines de México Películas Pixar lanza el primer vistazo a Toy Story 5: Woody y Buzz vuelven juntos a vivir una nueva aventura Películas Barbie Ferreira, actriz de Euphoria, comparte IMPRESIONANTE cambio físico: ¿qué le pasó? Series A7 ¿Las Perdidas preparan colaboración con Ariana Grande y Cynthia Erivo? Este fue el anuncio que se dio por Wicked For Good Películas Andrew Garfield rompe el silencio: ¿volverá como Spider-Man en Avengers: Doomsday? Películas Ver más