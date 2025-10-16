inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Masha y el Oso | Fiesta en Patines

Es invierno y Masha quiere aprender a patinar, pero los niños no pueden patinar solos, necesitan la ayuda de un adulto, así que Osa y Oso le van a enseñar.

Kidsiete
Compartir
  •   Copiar enlace
Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×