Masha y el Oso | Trucos engañosos

Tigre, el viejo amigo de Oso está de visita. A ambos les encanta la magia y saben usarla de maravilla, a pesar de eso, ellos prefieren sentarse juntos a jugar una divertida partida de ajedrez. Sin embargo, Masha se siente muy entusiasmada de que ambos amigos se encuentren juntos, pues, eso significa solo una cosa: muchos trucos de magia para divertirse.