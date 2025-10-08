Masha y el Oso | Trucos engañosos
A Masha le gusta mucho la magia que hacen Tigre y Oso. Los amigos quieren jugar tranquilos y para conseguirlo le enseñarán a Masha un truco espectacular.
Tigre, el viejo amigo de Oso está de visita. A ambos les encanta la magia y saben usarla de maravilla, a pesar de eso, ellos prefieren sentarse juntos a jugar una divertida partida de ajedrez. Sin embargo, Masha se siente muy entusiasmada de que ambos amigos se encuentren juntos, pues, eso significa solo una cosa: muchos trucos de magia para divertirse.
Galerías y Notas Azteca 7