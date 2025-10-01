Masha y el Oso | El amor está en el aire

Es 14 de febrero, Oso prepara un regalo para Osa y así ganar su corazón. Crea el escenario perfecto, organizando una tarde de cine y ver películas románticas, se pone guapo, pero Masha aparece e interrumpe sus planes. Oso sale en busca de su amada para entregarle la invitación, pero no es la única invitada, ya que Masha se encarga de invitar a todos los animales del bosque que se encuentran en el camino. Tras una larga espera a que Osa se pusiera guapa para la ocasión, salen en camino a su cita, pero se encuentran con una gran sorpresa. Todo el bosque está en la casa de Oso esperando a los tortolitos.