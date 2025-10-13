Masha y el Oso | Lo que el viento trajo

Oso, dispuesto a pasar un buen día con su cita, sale de casa, pero se encuentra con unos pajaritos comiéndose su cosecha. Cuando está a punto de irse con Osa, él decide regresar para combatir la plaga, pero un fuerte viento se lleva la sombrilla de la Osa. Esta cae en manos de Masha, quien con mucha decisión se pone a buscar al dueño o dueña del paraguas, pero mientras hace esto comienza a ensuciarlo y dañarlo, ¿será que Osa se alegre cuando se lo regrese?