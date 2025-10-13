inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | Lo que el viento trajo

Oso tiene una cita, pero unos pájaros no dejan en paz su huerto, razón por la cuál Osa pierde un objeto muy preciado, que termina en manos de Masha.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Oso, dispuesto a pasar un buen día con su cita, sale de casa, pero se encuentra con unos pajaritos comiéndose su cosecha. Cuando está a punto de irse con Osa, él decide regresar para combatir la plaga, pero un fuerte viento se lleva la sombrilla de la Osa. Esta cae en manos de Masha, quien con mucha decisión se pone a buscar al dueño o dueña del paraguas, pero mientras hace esto comienza a ensuciarlo y dañarlo, ¿será que Osa se alegre cuando se lo regrese?

Caricaturas para niños
