Masha y el Oso | La rastreadora de animales desconocidos

Oso le está enseñando a Masha a identificar las huellas de animales en la nieve pero Masha no logra comprender y vuelve loco al pobre de Oso.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Está comenzando a nevar. Masha y Oso salen de casa para cada uno disfrutar de esta estación del año. Masha se encuentra con unas huellas bastante particulares sobre la nieve y ahí a Oso se le ocurre una excelente idea: debe de enseñarle a Masha uno de los conocimientos básicos de sobrevivencia.

