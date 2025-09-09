Masha y el Oso | Viajando con estilo

Los dos Lobos están muriéndose de hambre, están buscando dónde encontrar la comida que tanto desean, sin embargo, no encuentran nada, así que cuando Masha los ve decide ponerse en marcha para ayudarlos, e idea un plan para que los Lobos cambien por fin de profesión: los convierte en taxistas, los tres arreglan su vieja ambulancia y la convierten en el mejor taxi que podría existir, y cuando llegan los primeros pasajeros: Oso y Osa, Masha se da cuenta de que los Lobos no saben leer, por lo que las instrucciones que les dio en un libro no sirven de nada y los cuatro están a punto de sufrir un feo accidente.