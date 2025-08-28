Masha y el Oso | De tal palo, tal astilla

El hijo adoptivo de Oso llegó de visita. Oso estaba listo para pasar los días junto al pequeño, pero no contaba con que Masha llegaría. El pequeño se entendió muy bien con Masha y no podían dejar de jugar. Por más que Oso se esforzara para pasar tiempo juntos, todo era en vano. Masha descubre que eso pone triste a Oso y pone manos a la obra para juntarlos.