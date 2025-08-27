Masha y el Oso | El Hit del Momento

Oso se encontró a una amiga a la que quiso impresionar con su talento musical, pero no fue así. Después de eso, Oso se quedó muy triste. Masha llegó a visitarlo y vio que su amigo no la estaba pasando nada bien. Oso siempre está al pendiente de ella y la ayuda con todo, era turno su turno de ayudar. Masha sabe perfectamente lo que le falta a la música de Oso, así que hace un vestuario y busca una buena guitarra eléctrica para enseñarle.