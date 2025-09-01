Masha y el Oso | No es fácil ser niño

Masha tenía ganas de jugar a ser doctora, así que fue a buscar a sus amigos animales para jugar con ellos. Masha es una niña muy traviesa y en el camino se mete en muchos problemas. Todos los animales se quejan de Masha con Oso y él no tiene de otra más que ponerla en el rincón. Esto pone triste a Masha, pues ella solo quería jugar. Oso se da cuenta de que los niños no son malos y que todos solo quieren jugar, así que hace que todos recuerden sus infancias.