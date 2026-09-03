5 juguetes de Paw Patrol para niños de 3 a 5 años, que ayudan a socializar y hacer amigos

A veces los juegos pueden facilitar el aprendizaje e impulsar el desarrollo de habilidades, como expresarse asertivamente, socializar y hacer amigos. A continuación te mostraremos algunos juguetes de Paw Patrol para niños de 3 a 5 años, que fomentan la convivencia con quienes les rodean y los pueden volver más seguros de sí mismos.

Los siguientes productos puedes encontrarlos actualmente para comprar en México, ya sea en línea o en tiendas de autoservicio y departamentales.

5 juguetes de Paw Patrol para niños de 3 a 5 años, que ayudan a socializar

|Crédito: Spin Master / eKids

1. Walkie Talkies de la Patrulla de Cachorros

Comenzamos el listado con un set de radiotransmisores que llevan el rostro de los miembros de Paw Patrol, como Chase y Marshall, o Skye y Liberty; tienen antena flexible y son de rango medio. La idea con este juguete es que los niños se animen a estar en movimiento, hacer equipo y comunicarse constantemente.

2. Set de volcán

|Crédito: Spin Master

Entre los juguetes de Paw Patrol perfectos para niños de 3 a 5 años, hay una gran variedad de sets que permiten la creación de historias en conjunto. Este escenario de volcán está inspirado en la película Dino Movie, y cuenta con efectos especiales de luces, sonido y movimiento para simular una espectacular erupción; tiene una figura de Marshall y otra del dinosaurio Rhubarb.

3. Set de vehículos todoterreno

|Crédito: Spin Master

Siguiendo con esos juguetes que permiten imaginar y fomentan que los más pequeños inventen toda clase de historias, nos encantó este set con 6 vehículos todoterreno tematizados con la Patrulla Canina. Tienen figuras de Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky y Zuma.

4. Mi Primer Libro de Rompecabezas

|Crédito: Spin Master / Novelty

A través de sus 10 páginas, este divertido libro contiene imágenes que se arman a manera de rompecabezas y que son sencillas para niños de 3 a 5 años. Es el tipo de juego en el que tu hijo puede convivir con sus primos o vecinos, por ejemplo.

5. Figuras para armar, entre los sets de juguetes de Paw Patrol más originales

|Crédito: Spin Master / Novelty

Un juego enfocado en que los pequeños de alrededor de 5 años puedan armar figuras de sus personajes favoritos. Requiere supervisión y asistencia de un adulto, pero se presta para la convivencia familiar y la comunicación efectiva.