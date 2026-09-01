4 juguetes de Bluey para bebés de 1 a 3 años, que enseñan sobre motricidad fina

Al igual que la icónica serie australiana centrada en la familia Heeler, los juguetes de Bluey para bebés no solamente son divertidos y hermosos sino también pueden brindar importantes lecciones o contribuir al aprendizaje. A continuación enlistamos algunos ejemplos, centrados en edades de 1 a 3 años y que resultan particularmente buenos para el desarrollo de la motricidad fina; puedes encontrarlos para comprar en línea, en tiendas de autoservicio o departamentales.

Cabe recordar que cuando hablamos de motricidad fina, nos referimos a la coordinación necesaria entre el sistema nervioso, huesos y músculos para poder realizar movimientos precisos y calculados.

4 juguetes de Bluey para bebés de 1 a 3 años, que benefician la motricidad fina

|Crédito: Panadería / Lego

1. Set de construcción con Muffin y Bluey

Los juegos de construcción y de bloques son una gran opción para desarrollar la motricidad fina. Aquí tenemos un set que presenta como protagonistas a Bluey y Muffin, su prima pequeña, con un nuevo "negocio" de pizzas. Se compone de 44 piezas, incluye figuras de los personajes y el tamaño de los bloques está pensado en que lo usen bebés de al menos 2 años con supervisión.

2. Estuche sensorial, uno de los más versátiles juguetes de Bluey para bebés

|Crédito: Panadería / Horizon Group USA

Para los más pequeños de la familia, no hay como poder experimentar con las texturas y poder "ensuciarse" a gusto. Este set contiene imágenes para colorear, imágenes para rascar, stickers, piedritas de colores y arena de diversas tonalidades con todo y moldes.

3. Batería de Bluey

|Crédito: Panadería / VTech

Aquí no nada más se trata de desarrollar la motricidad fina sino experimentar con los sonidos y el ritmo. Esta batería en versión mini es ideal para los bebés que rápidamente muestran interés en la música. Recomendado para pequeños de 3 años en adelante, tiene partes que iluminan y melodías pregrabadas que remiten a la serie de Bluey; se puede jugar de modo "libre" o para ejercitar la memoria.

4. Juego de doctor

|Crédito: Panadería

En la serie, nuestras protagonistas a menudo se divierten jugando a que son doctoras, así es como ha nacido uno de los mejores juguetes de Bluey para bebés que quieren replicar lo que ven en pantalla. Este set contiene unos anteojos con orejitas, estetoscopio y jeringa, entre otros accesorios perfectos para dar "consulta".