Paw Patrol y Masha y El Oso: 4 Capítulos ideales para que los niños aprendan la importancia de pedir disculpas cuando se equivocan

Hoy en día una de las caricaturas favoritas de los niños y niñas es Paw Patrol y Masha y El Oso debido a las aventuras llenas de diversión y gran entretenimiento que brindan. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de estas series animadas es que ambas brindan grandes enseñanzas a los niños y niñas como el respeto, la tolerancia e incluso el manejo de emociones, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 capitulos ideales para que los infantes aprendan la importancia de pedir disculpas cuando comenten una error.

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Paw Patrol y Masha y El Oso: Capítulos para que los niños aprendan la importancia del perdón

Con estas historias, llenas de diversión y muy interesantes los más pequeños de la casa sabrán que pedir perdón y aceptar errores no es algo negativo, sino todo lo contrario y lo mejor de todo es que lo harán a través de sus personajes y series animadas favoritas.

Paw Patrol: Capítulo “Los cachorros salvan a un supercachorro”

Este capítulo es ideal para que los niños aprendan que reconocer los errores es algo bueno. La historia se centra en que Rubble intenta resolver un problema por el mismo, sin embargo provoca un error haciendo que él y otro cachorro queden atrapados, sin embargo Rubble lamento mucho lo sucedido y pide disculpas por lo que ocasionó por lo que el cachorro ingeniero le dice que no hay ningún problema lo que expresa que todas las personas pueden cometer errores, pero lo importante es identificarlos y buscar siempre soluciones.

Paw Patrol |Crédito: Spin Master Entertainment



Paw Patrol: Capítulo: “Los cachorros salvan a un Bah Humdinger”

En este capítulo, el cual es ideal para ver en cualquier época, especialmente en Navidad retrata cómo Tracker hace que el personaje de Percy pierda algo muy valioso e importante, sin embargo este último reconoce que las cosas a veces también son accidentes, algo que le enseñará a los niños la importancia de saber aceptar disculpas y no juzgar de forma negativa a otras personas cuando cometen algún error. Además de esto el capítulo también refleja la importancia de la ayuda a otros.

Masha y El Oso: Capítulo “ Se prohibe despertar hasta la Primavera”

En este capítulo Masha rompe una regla muy clara; despertar a oso, esto debido a que el personaje debe tomar una siesta por el invierno. La entrada de Masha se convierte en un problema mayor cuando entran abejas. Sin embargo hablar con honestidad, reconocer errores y pedir perdón en lugar de decir mentiras es una de las acciones más grandes que se reflejan en este episodio.

Masha y El Oso: Capítulo "Primera vez en primer grado"

Este capítulo es ideal especialmente en este regreso a clases ya que Masha toma la desición de comenzar a estudiar en septiembre por lo que le pide a Oso que le haga un salón de clases por lo que el personaje se esfuerza mucho para construirlo, sin embargo las travesuras de Maha provocan un gran desastre por lo que al final terminará reconociendo sus errores, algo que sin duda enseñará a los niños que pedir perdón es algo positivo.