Han pasado más de dos décadas desde que Pocoyó llegó a la pantalla chica. Desde entonces, se mantiene como una de las series animadas por excelencia para los niños pequeños. Si en casa tienes a un fan de esta caricatura, aquí te compartimos 4 juguetes educativos que son perfectos para que comiencen a sumergirse en aprendizajes básicos y vayan adquiriendo habilidades sociales.

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4 juguetes educativos de Pocoyó; ideales para niños de 3 a 5 años

Recurrir al personaje favorito de tus hijos puede ser la herramienta perfecta para que estos vayan desarrollando ciertas habilidades y aprendizajes, especialmente si se encuentran en una edad temprana en la que absorben conocimiento la mayor parte del tiempo. A continuación, 4 juguetes educativos de Pocoyó para niños de 3 a 5 años:



Tablero de actividades de Pocoyó: Este tablero de aprendizaje cuenta con 25 actividades diferentes para desarrollar las habilidades motoras finas y el desarrollo cognitivo. Es perfecto para los niños de 3 a 5 años que están por entrar o ya están cursando el preescolar. Con este aprenderán desde formas y colores hasta letras y palabras.

Tablero de actividades de Pocoyó | Crédito: LUPPA Rompecabezas en cubos: Los rompecabezas son la herramienta perfecta para estimular el desarrollo cognitivo y motor a través del juego y qué mejor manera de hacerlo si es en compañía de sus personajes favoritos. Esta opción es ideal para niños de 3 a 5 años gracias al gran tamaño de sus piezas.

Rompecabezas en cubos de Pocoyó | Crédito: Famosa Figuras de plástico de Pocoyó y sus amigos: Estas pequeñas figuras de los personajes de Pocoyó son buenas para los juegos de roles. A través de este tipo de actividades, los niños pueden ir adentrándose al mundo real a través de la imitación de diversas habilidades sociales. Además de que son una gran opción para echar a volar la imaginación.

Figuras de Pocoyó y sus amigos | Crédito: Bandai Namco Muñeco de peluche: Los muñecos de peluche juegan un papel crucial en el desarrollo de los niños, pues estos sirven como objetos transicionales que les brindan seguridad y los ayudan a ser más independientes. Checa este hermoso peluchito de Pocoyó, perfecto para la hora de dormir.

Muñeco de peluche de Pocoyó | Crédito: Mighty Mojo

¿Dónde comprar los juguetes de Pocoyó?

Todos los juguetes de Pocoyó que aparecen en este artículo pueden encontrarse fácilmente en tiendas en línea. Solo ingresa al servidor de tu preferencia, teclea el nombre del producto, ordena y listo. Prepárate para pasar horas de diversión y aprendizaje en la comodidad de tu hogar.