4 juguetes de Pocoyó que puedes comprar en línea, para regalar a niños de entre 3 y 13 años de edad

Si estás en búsqueda de un regalo inspirado en Pocoyó, existen varias opciones disponibles que puedes conseguir en línea. Ya sean desde figuras articuladas hasta peluches o juguetes didácticos, estas 4 opciones son ideales para sorprender a niños de 3 a 13 años.

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4 juguetes inspirados en Pocoyó que puedes comprar en línea para sorprender con un regalo a tu niño de 3 a 13 años.

Ya sea que optes por juegos didácticos o muchos coleccionables, dentro de estas 4 alternativas encontrarás propuestas dirigidas para disfrutar a partir de los 3 años.

Colección de figuras de suerhéroes

Dentro de este set se encuentran Pocoyó, Nina, Pato y Loula en sus versiones de superhéroes. Estas figuras son ideales tanto para jugar como para colecciones gracias a sus 12 cm de altura.

Colección de figuras de suerhéroes|Mercado Libre

Set de peluches

Esta alternativa de regalo es perfecta para quienes prefieren juegos suaves, pues el set incluye a Pocoyó, Elly, Pato, Loula y Nina, en su versión apachurrable y perfecta para tener en cama.

Set de peluches |Waltmart

Set de figuras de siete personajes

Este set de pequeñas figuras inspiradas en Pocoyó y sus amigos es ideal para pasar horas de diversión y aventura, sin ocupar espacio de más.

Set de figuras de siete personajes|Waltmart

Set de Pocoyó y Nina

Este pequeño conjunto de dos piezas de figuras articuladas de aproximadamente 12 cm es perfecto para pequeños de 3 años en adelante.

Colección de figuras de suerhéroes|Waltmar

Si no sabes qué regalar a tu pequeño fan de Pocoyó, estas opciones son más que ideales para no solo regalar alegría, sino también experiencia y actividades didácticas que le ayudan a desarrollar sus habilidades motoras.