Los Simpson: Conoce los capítulos que fueron censurados de la serie.

Los Simpson es una serie que se ha caracterizado por divertir a su público durante varios años; sin embargo, en algunas ocasiones provocaron muchas críticas y molestias por los hechos presentados en sus episodios, apariciones polémicas, chistes pasados de tono o estereotipos de ciertas culturas que pueden molestar a más de uno.

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Tras esta situación, con las opiniones en contra, varios capítulos fueron censurados en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Japón y China.

Por eso, te presentamos algunos de los momentos que generaron polémica en los episodios de la familia más famosa del mundo.

Mónica Lewinsky

El episodio 223, de la temporada 10, fue estrenado en 1999 y fue censurado. Esto porque en el guion creado por Julie Thacker, se incluía una referencia sobre Mónica Lewinsky, la becaria que tuvo una relación con el expresidente Bill Clinton, mientras trabajaba en la Casa Blanca.

Locutor nazi

El episodio 83, de la temporada 5 de 1993, fue censurado en Alemania debido a que al inicio del capítulo aparece un locutor alemán presentando el programa nocturno de McBain.

El personaje hablaba con un fuerte acento alemán, está vestido como nazi, tema delicado para la nación alemana y para el resto del mundo por lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Tiempo después, el episodio fue editado para no incluir al locutor

Atentado en las Torres Gemelas

El episodio 179, de la temporada 9, fue estrenado en 1997 y fue censurado en Estados Unidos después del atentado terrorista ocurrido en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001.

En este episodio, Homero tenía que subir los altos edificios, las cuales estaban ubicadas en Nueva York, para ir al baño.

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Armas de fuego

El episodio 183, de la temporada 9, se convirtió en un capítulo controversial debido a que toca el tema de las armas de fuego en manos poco responsables, después de que Homero compra una pistola y tuviera comportamientos imprudentes.

