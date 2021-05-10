Día de las Madres: Las mamás más queridas y famosas de la televisión.

Las series de televisión se han convertido en un gran éxito sin importar el tema que aborden, ya que cada historia nos presenta a todo tipo de madres, mismas que se han vuelto figuras importantes a lo largo de la historia de la industria del entretenimiento.

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La regañona, la comprensiva, la sobreprotectora, de todos los tipos, por lo que es imposible no amarlas, con sus virtudes, defectos y todos esos detalles que al parecer únicamente poseen las personas que tienen hijos. Por eso, en esta ocasión, te presentamos algunas mamás que merecen una mención honorífica.

Sylvia Fine de La Niñera

Una de las madres más queridas y recordadas, pues todo el tiempo presionaba a Fran para que se casara. Pero, en las buenas y en las malas, Sylvia siempre estaba con su hija. La regañaba cuando hacía algo tonto; también, siempre la felicitaba y tenía una conexión increíble con ella.

Marge Simpson de Los Simpson

La muy popular familia amarilla no sería lo mismo sin Marge, madre de Bart, Lisa y Maggie, y también esposa de Homero. Aunque no siempre está de acuerdo con lo que hacen los miembros de la familia, ha demostrado ser muy paciente con todo lo que la rodea en casa.

Wanda Maximoff de WandaVision

También conocida como Scarlet Witch, la superheroína de los Avengers es un personaje que cautivó con su maternidad en la primera serie original de Marvel Studios. Al perder a todos sus seres queridos, decide crear su propia familia, aunque tendrá secuestrado a un pueblo para completar su plan de vida.

Lois Wilkerson de Malcolm el de en medio

Tener cinco hijos no es algo sencillo para nadie, pero solo Lois pudo aguantar las travesuras de Malcolm y sus hermanos pese a todos los problemas que le ocasionaron en casa. Sin duda, ella es una de las mejores mamás que se pudieron ver.

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Lorelai Gilmore de Gilmore Girls

Ella es una madre soltera a cargo de una hija adolescente, Rory, que enfrentará una relación tensa con sus padres de clase alta y también experimentará una serie de amores a lo largo de su vida.

