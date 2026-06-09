7 canciones de futbol ideales para escuchar durante el Mundial 2026 y que te harán vivir la fiebre por el futbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ inicia este jueves 11 de junio y antes de que se dé la inauguración, aquí te diremos cuáles son las 7 canciones de futbol ideales que debes escuchar para que sientas toda la fiebre y la pasión que se dará en esta justa veraniega que se celebra cada 4 años.

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7 canciones que te harán sentir la fiebre del futbol en este Mundial 2026

Los Caligaris: La Copa

Una de las canciones de futbol que es ideal para escuchar en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ es La Copa de los Caligaris. El grupo cordobés retratan en este tema la ilusión de un hincha o jugador y el sueño de poder levantar el trofeo del mundo, así como de la fiesta que se da alrededor de esta justa veraniega.

Los Auténticos Decadentes: Maradona

Los Auténticos Decadentes hicieron una canción como homenaje a Maradona, la cual es una figura del futbol internacional del mundo; gracias a su acercamiento con el pueblo argentino y por lo que significó su legado.

Los Fabulosos Cadillacs: La Marcha del Golazo solitario

En este tema, el grupo argentino le da un título emblemático a uno de sus álbumes más populares; aquí podrás escuchar una mezcla de sonidos como: ska y jazz, que son íconos del ritmo latino en una pieza que evoca la épica de un partido de futbol, así como el misticismo del juego y en la soledad del futbolista debajo de la portería.

Shakira: Waka Waka, Esto es África

Otras de las canciones que no pueden faltar en esta listo es la de Waka Waka, ya que es uno de los temas oficiales que se escuchó en la Copa Mundial Sudáfrica 2010, la cual celebra la unión de todos los seres humanos, el baile, y sobre todo el cotejo limpio.

Los Auténticos Decadentes: La Guitarra

La Guitarra es otro clásico tema de futbol y la letra es ideal para aquellos hinchas que tienen latente el amor de su equipo; además esta canción se ha popularizado en gran parte de América Latina, por lo que, las tribunas los han adoptado en sus cánticos gracias a su ritmo pegajoso.

Los Caligaris: Camino a la Gloria

Este es una canción de los Caligaris llena de energía que habla sobre el esfuerzo siempre y cuando se trabaje en equipo, además cuenta con todos los ritmos que cuando la escuchas te imaginas el folclore del futbol.

Los Fabulosos Cadillacs: Quinto Centenario

Este es un tema de los noventas, y con ella se fue caracterizando su ADN del grupo, de hecho, sus canciones son utilizados y se adecuan a los cánticos de los distintos equipos de Argentina y de toda Latinoamérica.

