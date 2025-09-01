Mi Amor de Otra Galaxia| ¿Cómo podría una historia tener un final feliz sin amor?
Cada vez hay más cercanía entre Song Yi y Min-joon, pero el peligro está cerca.
¿Qué pasó en Mi Amor de Otra Galaxia?
Song Yi y Min-joon cada vez son más cercanos, sobre todo desde que él la ha resguardado en su departamento luego de que esta es acosada por los medios.
Nuevos avistamientos de ovnis... ¿Qué tendrán que ver con Min-joon? ¿Qué es lo que recuerda de siglos pasados?
La muerte de Yoo-ra ha mantenido a los detectives sobre Song Yi, que a su vez ha dejado en evidencia a Min-joon, quien la ha salvado constantemente.
Song Yi corre peligro y Min-joon se encuentra en problemas con la policía, ¿Qué es lo que pasará en esta historia?
