NCIS Los Ángeles: necesitarán Atrevimiento #PonleAl7 9:30 pm
28 de marzo - Sam decide volver a la acción cuando el cuerpo de un soldado afgano es hallado sin vida en la playa. Su presencia genera preocupación
El equipo de NCIS descubre el cuerpo sin vida de un soldado afgano, quien notablemente fue asesinado. Además, otros dos militares se encuentran desaparecidos.
Ahora, los agentes deben hallar a los responsables antes de que obtengan información clasificada. Para ello, Sam decide volver al trabajo, pero genera más preocupación que alegría entre sus compañeros.
Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.