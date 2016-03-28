NCIS Los Ángeles: necesitarán Atrevimiento #PonleAl7 9:30 pm

El equipo de NCIS descubre el cuerpo sin vida de un soldado afgano, quien notablemente fue asesinado. Además, otros dos militares se encuentran desaparecidos.

Ahora, los agentes deben hallar a los responsables antes de que obtengan información clasificada. Para ello, Sam decide volver al trabajo, pero genera más preocupación que alegría entre sus compañeros.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.