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NCIS Los Ángeles: necesitarán Atrevimiento #PonleAl7 9:30 pm

28 de marzo - Sam decide volver a la acción cuando el cuerpo de un soldado afgano es hallado sin vida en la playa. Su presencia genera preocupación

NCIS Los Ángeles, Savoir Faire, Temporada 6

Escrito por: Azteca

NCIS Los Ángeles, Savoir Faire, Temporada 6

El equipo de NCIS descubre el cuerpo sin vida de un soldado afgano, quien notablemente fue asesinado. Además, otros dos militares se encuentran desaparecidos. 

             

Ahora, los agentes deben hallar a los responsables antes de que obtengan información clasificada. Para ello, Sam decide volver al trabajo, pero genera más preocupación que alegría entre sus compañeros. 

          

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.