New Girl: Capítulo 15, Temp. 4 | Ateca 7



Luego de la decepción amorosa de Nick llegan sus amigos para ayudarle a superar este duelo con un paseo nocturno en el que se proponen visitar distintos bares.

En este paseo Nick se da cuenta que todo lo que comienza debe terminar, pero que en todo momento sus amigos estan para apoyarlo.Algo que comienza de una linda manera esta por terminar mal para Jess y Ryan.

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