La verdadera razón por la que BTS decidió no presentar su música para los Premios Grammy 2027

BTS, el grupo de k-pop integrado por RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), Suga (Min Yoon-gi), J-Hope (Jung Ho-seok), Jimin (Park Ji-min) y V (Kim Tae-hyung). Se encuentran en tendencia luego de anunciar que no presentarán su música en los Premios Grammy durante 2027, un hecho que sin duda ha causado gran impacto en la industria, es por eso que a continuación te contamos todo lo que se sabe sobre lo que ocasionó esta decisión por parte de la banda intérprete de grandes éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “Boy With Luv”, entre otros.

¿Por qué BTS decidió no participar en la 69ª edición de los Premios Grammy?

La noticia fue anunciada a través de las cuentas oficiales de los integrantes de la banda luego de que La Academia de la Grabación diera a conocer que una nueva categoría se integraba a la premiación la cual era “Mejor Interpretación de Música Pop Asiática”. De acuerdo con la información sobre esta nueva categoría, esta se caracteriza por reconocer la interpretación de música pop asiática originaria de mercados como el K-pop, el J-pop y el C-pop, subgéneros que usan uno o más idiomas asiáticos.

Luego de algunas semanas, los integrantes de BTS compartieron un mensaje contundente en donde mencionaron que no serán parte de los Premios Grammy en 2027, “Esperamos que nuestra música se escuche y se aprecie por lo que es, sin divisiones regionales ni lingüísticas. Agradecemos a Army y a todos los que siempre nos han apoyado”, fueron algunas de las palabras que mencionaron.

Impacto de BTS en la industria musical

Actualmente BTS es una de las bandas de k-pop más importantes, sin embargo, su relevancia no se limita solo a un género musical ya que la agrupación ha demostrado gran versatilidad en cada uno de sus proyectos, incursionando en diversos estilos musicales como el pop y el rap además de que interpretan canciones en inglés, no solo en coreano. Uno de los impactos más grandes de BTS ha sido el más reciente ya que luego de cumplir con sus servicio militar lanzaron su álbum “Arrirang”, el cual tuvo un éxito impresionante ya que superó las 3,800 millones de reproducciones en sus primeras semanas y ocupó el primer puesto en las principales listas de Billboard sin dejar de lado que se presentaron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.