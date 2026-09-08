OFICIAL: Stray Kids transmitirá sus conciertos de la gira mundial ‘RUN IT World Tour’ de noviembre en cines

Este 2026 la fiebre por Stray Kids está llegando a nuevos niveles y es que la boyband de KPop se ha logrado posicionar como una de las más importantes de los últimos años y justamente este año se encuentra realizando su gira más importante la cuál llevar por nombre ‘RUN IT’.

Te puede interesar: TRAGEDIA en Burning Man: confirman segundo muerto dentro del festival en 2026, estos son los detalles

Si bien, esta gira inició en Seúl con una impresionante serie de conciertos, este mes de septiembre “Los Niños Perdidos” estarán llegando a México y Latinoamérica en lo que se espera que sea uno de los mejores eventos del año, por lo que han anunciado que también podrás vivir esta gran experiencia en el cine.

Conciertos de Stray Kids de la gira ‘RUN IT’ llegan a cines

Este martes se confirmó que la gira actual de Stray Kids estará disponible en cines de todo el mundo, por lo que los STAY de México están más que felices, pues la agrupación anunció a través de sus redes sociales que esta gira será transmitida, donde además compartirán momentos de la apertura en Seúl.

Es importante que sepas que las ubicaciones de la visualización pueden depender de la demanda mostrada, pues los fans deberán registrarse en el sitio web oficial de la agrupación compartiendo desde qué ciudad quieren ver la gira, así como el territorio y horario.

Tras los registros de su fandom podremos estar conociendo las ciudades de México que proyectarán estas fechas y demás detalles como las funciones de estos conciertos en el mes de noviembre.

¿Cuándo son los conciertos de Stray Kids en México?

El festival de Stray Kids con el que llegarán a México conocido StrayCity serán los próximos 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México, por lo que cada vez falta menos para verlos junto a artistas como NEXZ, Andrés Obregón o RENEE, en uno de los eventos más esperados en nuestro país.

