TRAGEDIA en Burning Man: confirman segundo muerto dentro del festival en 2026, estos son los detalles

Este lunes 7 de septiembre se confirmó una segunda muerte en el festival Burning Man 2026, tan solo días después de un fallecimiento acontecido a partir de una "emergencia médica". Un hombre de 60 años, de nombre Craigh Mann, fue encontrado muerto por sus acompañantes dentro del campamento donde se hospedaba.

El descubrimiento se dio el sábado 5 de septiembre, alrededor de las 3:00 P.M. "Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, amigos, compañeros y todos los afectados por su pérdida", decía un comunicado por parte de los organizadores.

Esta vez, Burning Man 2026 se llevó a cabo del 30 de agosto al 7 de septiembre. El icónico festival de artes tiene su sede anual en el desierto de Black Rock, Nevada (Estados Unidos).

Muere hombre por "emergencia médica" en Burning Man 2026

El jueves 3 de septiembre se presentó la primera muerte en el festival Burning Man 2026. Se trata de un hombre de 50 años aproximadamente, que sufrió una "emergencia médica" no especificada; recibió primeros auxilios y fue llevado al área de atención médica dentro del festival, pero ahí fue declarado muerto. No han revelado su identidad porque no se ha podido notificar a la familia.

El medio San Francisco Chronicle especificó que inicialmente se había recibido reportes de un hombre inconsciente en las "calles" del festival. No se tiene evidencia de alguna agresión o intervención externa que le causara daño, pero tampoco se ha dado a conocer la causa oficial.

"La seguridad y bienestar de nuestra comunidad y personal permanece como nuestra prioridad más alta", decía un comunicado publicado ese día.

Se reportó supuesto asesinato en el festival Burning Man, en 2025

En años anteriores, otras muertes han conmocionado a los asistentes al festival Burning Man. En 2025, un hombre ruso de nombre Vadim Kruglov fue encontrado "en un charco de sangre", justo mientras la famosa efigie del festival fue encendida. Su fallecimiento se investigó como un asesinato.