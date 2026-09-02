“Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón": Esta fue la última publicación del tecladista de Camilo Séptimo

Este miércoles se dio a conocer la triste noticia de que Jonathan Meléndez, el tecladista de Camilo Séptimo había sido asesinado junto a toda su familia en su departamento en Atizapán, Estado de México, hecho que ha conmocionado a toda la escena musical de nuestro país.

Te puede interesar: Asesinan a músico de Camilo Séptimo junto a su esposa, quien estaba embarazada

A través de los años, “Homas” como también se le conocía, llevó su sonido a otros niveles junto a Camilo Séptimo, siendo una de las bandas más importantes de la escena del rock moderno en México, pues con más de 10 años de trayectoria, han logrado consolidarse como una banda representativa, por lo que la noticia de su muerte ha impactado en todo el país, por lo que su último posteo en redes ha conectado con todos sus seguidores.

Esta fue la última publicación de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo en redes:

Hablar del trabajo de Joanthan, es hacer referencia a una de las carreras más exitosas dentro de la escena musical mexicana moderna, pues siendo una banda de rock alternativo y synthpop, han logrado conquistar grandes venues como lo fue el Palacio de los Deportes hace unas semanas, siendo justamente este logro el último posteo de “Homas” en redes, donde escribió lo siguiente junto con el resto de la banda:

“Una noche. Un portal. Miles de navegantes.

Aún no asimilamos toda la energía y la vibra que vivimos en el Palacio de los Deportes.

Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón”.

Aunque por su parte, Jonathan no era muy activo en redes, se le veía participativo en cada actividad de Camilo Séptimo, por lo que su influencia en el sonido de la bandas es algo que era como un distintivo único.

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez?

Según versiones extraoficiales, fue cerca de la 1:00 AM de este miércoles que se habrían escuchado algunas detonaciones de arma y gritos en la casa del músico, por lo que vecinos acudieron al inmueble, y tras no tener respuesta, fueron atendidos por las autoridades, siendo que en su hogar yacían los cuerpos sin vida de Jonathan, su esposa embarazada, su hija de tres años y el de su trabajadora doméstica, todos con aparentes heridas de bala.

