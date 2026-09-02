¿Quién era Jonathan Meléndez? El tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinado junto a su familia

Jonathan Meléndez, también conocido como Honas, fue tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo, banda que se formó en 2013 junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez. No obstante, hace unas horas se dio a conocer el asesinato del músico junto a su familia.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a su familia?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por las autoridades, Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y cuatro miembros de su familia fueron asesinados a balazos en su residencia de Atizapán de Zaragoza el 1 de septiembre de 2026; no obstante, se ha revelado que su hijo de 6 años sobrevivió al ataque.

La Fiscalía ha confirmado la captura de dos sospechosos, incluido un socio comercial del artista, además de que se ha señalado que la principal línea de investigación apunta a una disputa económica motivada por una relación de confianza.

¿Quién fue Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, mejor conocido dentro de la industria como "Honas", fue un virtuoso tecladista, arreglista y cofundador de la célebre banda mexicana de rock alternativo e indie pop Camilo Séptimo. Para la agrupación, su talento con los teclados y sintetizadores fue parte fundamental para consolidar la banda desde sus inicios en 2013 hasta la fecha.

A lo largo de su trayectoria artística, el tecladista participó de manera fundamental en la composición de Óleos, Navegantes y ECO, marcando huella dentro de recintos como Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional, lo que lo llevó a ayudar a consolidar a la banda dentro de las más importantes del género.

¿Qué pasará con las próximas fechas de Camilo Séptimo?

Hasta ahora, la banda no se ha hecho presente para declarar sobre lo que podría pasar con los próximos conciertos dentro de la "MAPAS II Tour" la cual se tenía pensada para los próximos días dentro de la República Mexicana.