Girls’ Generation sorprende con un INESPERADO REGRESO y una nueva propuesta musical

Fans de “la vieja escuela del Kpop” fueron sorprendidos por una de las agrupaciones femeninas más importantes del género, Girls’ Generation, luego de que tres de sus integrantes decidieran unirse nuevamente para darle vida a un proyecto que pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en una realidad: Hyoyeon, Yuri y Sooyoung formaron Girls’ Generation-HRS, una nueva subunidad que apuesta por una imagen fresca, divertida y completamente diferente.

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Con el lanzamiento de Girls’ Generation-HRS llega también “Skibidi”, el nuevo sencillo que marca el debut de esta agrupación y que rápidamente llamó la atención debido a su peculiar nombre, energía y combinación de diferentes sonidos.

“Skibidi” fue lanzado este lunes 31 de agosto y forma parte de un sencillo digital que también incluye “Lowkey In Love”. Aunque el sencillo ha sido recibido con buenas críticas cabe destacar que Girls’ Generation-HRS no nació inicialmente como un proyecto musical formal, sino a partir de un contenido del canal personal de Hyoyeon, “Hyo’s Level Up”, donde la idea comenzó como una especie de broma y posteriormente fue tomando forma hasta convertirse en una verdadera subunidad.

¿Por qué Hyoyeon, Yuri y Sooyoung decidieron crear Girls’ Generation-HRS?

El nacimiento de HRS representa una nueva oportunidad para las tres artistas ya que con esta nueva imagen exploran una dinámica diferente a la que habían mostrado en Girls’ Generation. Después de años de trayectoria Hyoyeon, Yuri y Sooyoung han decidido unir su desarrollo de sus carreras individuales para fusionarse y experimentar, divertirse y crear música juntas.

Insulso el tema “Skibidi” lleva un mensaje relacionado con crear un nuevo camino juntas, incluso la subunidad también tuvo la oportunidad de presentar sus canciones antes del lanzamiento oficial durante el festival K-Cool 2026 en Corea del Sur.

¿Por qué emociona volver a ver juntas a Girls’ Generation?

La aparición de Hyoyeon, Yuri y Sooyoung genera emoción porque para muchos seguidores representa el regreso de una parte de la esencia de Girls’ Generation. Aunque no se trata de una reunión completa del grupo, volver a ver a tres de sus integrantes compartiendo una misma propuesta musical inevitablemente despierta nostalgia.

Además, la sorpresa está precisamente en que la nueva unidad no intenta recrear exactamente la imagen clásica de Girls’ Generation. Por el contrario, HRS presenta una faceta mucho más relajada y experimental.

La reacción también tiene que ver con la trayectoria de las tres artistas. Girls’ Generation debutó en 2007 y se convirtió en uno de los grupos femeninos más influyentes de la segunda generación del K-pop, con canciones como “Gee”, “Kissing You” y “Run Devil Run” que marcaron una época.