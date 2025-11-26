¿Qué pasó con Girl´s Generation? Una de las agrupaciones que marcó un antes y después del K-pop

Si en 2009 escuchaste “Gee” dejame decirte que ya eres viejo o simplemente sabes quienes fueron Girl’s Generation, también conocidas como SNSD, pero si eres de aquellos que navegando por internet dio con esta agrupación y no sabes qué pasó con ellas, quédate que aquí te lo contamos.

Antes de que el K-Pop conquistara el mundo, en 2007 Girls’ Generation debutó bajo SM Entertainment integrado por Taeyeon, Sunny,Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun y Jessica quienes lograron consolidar al grupo como una de las agrupaciones de la industria con estilo, coreografías pulidas y carisma escénico.

Sin embargo, pese al éxito que empezaron a cosechar, con el paso del tiempo, la agrupación enfrentó contratos vencidos, cambios de agencia, largas pausas y proyectos individuales, lo que generó dudas sobre su continuidad.

Aunque no se anunció una separación oficial el grupo decidió tomarse una pausa para impulsar a sus integrantes en solitario, pero en 2017 con motivo de su 10º aniversario lanzaron Holiday Night, aunque fans lo esperaban con ansias se percataron que varias integrantes como Tiffany, Seohyun y Sooyoung no estaban con el grupo, esto debido a que decidieron no renovar contrato

Tras ese encuentro decidieron poner nuevamente en pausa el proyecto para regresar de nuevo en 2022 con el álbum Forever 1, celebración de su 15º aniversario, lo que demostró que la hermandad entre las integrantes continúa pese a los cambios profesionales. Actualmente, Girls’ Generation sigue existiendo como grupo, pero sus actividades colectivas son esporádicas. La agrupación es considerada como pionera del K-Pop moderno impulsando una nueva ola de popularidad global.

Esta es la razón por la que Girl´s Generation al final quedó con 8 integrantes

Sin previo aviso en 2014 Girls’ Generation anunció la baja de una de sus integrantes, algo que los fans no esperaban ya que la agrupación se encontraba en plena gira, Jessica Jung, una de las vocalistas principales "decidió poner punto final a esta etapa profesional".

De acuerdo con SM Entertainment Jessica dejó el grupo debido a conflictos de agenda entre sus actividades con SNSD y su emergente marca de moda, BLANC & ECLARE, sin embargo, Jessica declaró que ella no deseaba irse y que la decisión fue tomada de la noche a la mañana.

Con el tiempo, las relaciones entre las miembros se han mantenido cordiales públicamente, pero la separación marcó un antes y un después en la dinámica del grupo.

Girl´s Generations como pioneras del K-pop femenino

Antes de que el k-pop rompiera números de reproducciones en plataformas digitales Girl´s Generations fue el primer girl group coreano en dominar listas internacionales, convirtiendose en un referente cultural, ejemplo de ello es su tema “Gee” que es considerado una de las canciones más influyentes en la historia del género

Taeyeon, Sunny,Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun y Jessica le abrieron paso a futuras generaciones de grupos femeninos como BLACKPINK, TWICE o Red Velvet.

Su impacto no solo cambió la música pop coreana, sino que también ayudó a establecer el estándar de calidad y profesionalismo provocando que numerosos críticos las consideran “la blueprint” (modelo) de lo que un girl group puede lograr dentro y fuera de Corea.