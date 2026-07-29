10 canciones de Harry Styles que tienes que escuchar antes de su concierto en CDMX; ideales para TODOS los gustos

Es oficial, estamos a tan solo unos días de uno de los conciertos más esperados en la Ciudad de México; así es, estamos hablando de la presencia de Harry Styles, quien ya se encuentra en tierras aztecas ya que incluso se le ha podido ver disfrutando de un paseo en la colonia Roma. Es por eso que a continuación te presentamos 10 canciones del ex integrante de One Direction, ideales para ir calentando motores antes de verlo arriba del escenario.

Harry Styles: Canciones más exitosas del artista británico

Si bien Harry Styles se consolidó con uno de los artistas musicales más exitosas y grandes luego de haber pertenecido a la banda de pop One Direction, el artista británico ha tenido gran reconocimiento en su carrera como solista desde que decidió iniciarla en 2017. A continuación te presentamos 10 canciones ideales para escuchar antes de su concierto en México. Estos temas son ideales para diferentes gustos ya que hay canciones con toques divertidos y energéticos mientras que otros se enfocan más en la balada, gospel, R&B alternativo, rock y pop.

“Golden” - Del álbum “Fine Line” “Adore You” - Del álbum “Fine Line” “Sign of the Times” - Del álbum “Harry Syles” “Treat People With Kindness” - Del álbum “Fine Line” “Lights Up” - Del álbum “Fine Line” “Music for a Sushi Restaurant” - Del álbum “Harry's House” “American Girls” - Del álbum “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally” “Carolina” - Del álbum “Harry Styles” “To Be So Lonely” - Del álbum “Fine Line” “As It Was” - Del álbum “Harry's House”

Harry Styles: Polémica con fan tras su paso por las calles de CDMX

Harry Styles se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 31 de julio, 1 de agosto, 4 de agosto, 7 de agosto, 8 de agosto y 10 de agosto de 2026. Sin embargo, recientemente se le vió paseando por calles de la Ciudad de México en donde uno de los momentos que han acaparado la atención de todos los usuarios es que una fan habría “rebasado los límites” con el artista, esto luego de que una seguidora intentara acercarse demasiado al artista por lo que él incluso pidió que no continuara ya que necesitaba tener su propio espacio personal. A pesar de que la seguridad del intérprete de “Watermelon Sugar” tomó el control de la situación para mantener todo en orden, la conversación en redes ha sido muy grande ya que muchas personas aseguran que al cantante se le vió incómodo ya que la acción de la mujer rebasó los límites.