Es oficial: Snoop Dogg llega a México para uno de los festivales más nuevos de la ciudad

Recientemente se confirmó la noticia de que el ícono de la música Snoop Dogg podría llegar a México como parte de uno de los grandes festivales que se esperan para la segunda mitad del año, esto dentro del line-up oficial del SimiFest 2026, uno de los carteles más esperados dentro de la Ciudad de México.

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¿Qué se sabe sobre la participación de Snoop Dogg en México?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el rapero Snoop Dogg se presentará de manera oficial dentro del SimiFest 2026, uno de los festivales más nuevos y llamativos de la Ciudad de México. La decisión de traer al ícono del rap se debió después de que los organizadores del festival optaran por una dinámica en la que el público eligiera entre Snoop Dogg, Tame Impala, The Chemical Brothers, MGMT y Justice como posible headliner.

Snoop Dogg se presentará de manera oficial el próximo 5 de diciembre del 2026, como parte del headliner estelar del SimiFest, festival que se llevará a cabo dentro de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. La promotora del evento ha señalado que los boletos ya están disponibles y van de los 1,700 pesos a los 4 mil pesos, en zonas VIP.

Se espera que el festival comience en punto de las 12:00 pm con una afluencia superior a las 25 mil personas. Si planeas asistir, toma en cuenta que la estación más cercana al recinto es Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México.

¿Cuándo fue el último concierto de Snoop Dogg?

Recientemente, Snoop Dogg, aún se encuentra dentro de una gira actual, pues su presentación más reciente ocurrió el pasado 24 de julio del 2026, dentro del Yaamava' Theater en Highland, California. El ícono de la música se mantiene ampliamente activo hoy en día, por lo que su llegada a México representa un hito importante para los fans del género.