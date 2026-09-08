Miley Cyrus LIDERA las probabilidades de encabezar el Medio Tiempo del Super Bowl 2027

¡Los rumores están al máximo! Se ha dado a conocer que posiblemente Miley Cyrus forme parte del show de medio tiempo del Super Bowl 2027, ya que diversas casas de apuestas y mercados de predicción la posicionan como la favorita.

Aunque anteriormente ya ha sido relacionada al impactante evento deportivo, ahora parece que los chismes obtienen mayor fuerza. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la información de su presentación, hay otros nombres que se han convertido en los favoritos para dominar el show, donde se destacan Taylor Swift, BTS o los Backstreet Boys.

¿Cuándo es el próximo Super Bowl?

El SuperBowl 2027 se realizará el 14 de febrero, donde los dos mejores equipos de la NFL van a tener que clasificar al gran evento deportivo, posicionándose como los campeones.

Recordemos que en el show de Medio Tiempo del 2026, fue dominado por el famoso cantante Bad Bunny, su presentación en el escenario generó muchas opiniones divididas, mientras algunos apoyaban su gran logro, otros criticaban su actuación.

Además de que en ese años el partido se disputó entre New England Patriots y los Seattle Seahawks; sin embargo, el ganador sin duda fue Seattle, con un marcador de 29 sobre 13.

¿Cuáles son los 5 mejores medios tiempos del Super Bowl?

Aunque han existido varias presentaciones para el Medio Tiempo, se menciona que hay 5 que son los mejores, catalogados por múltiples críticos. Destacándose las siguientes opciones:



Prince en el 2007.

Michael Jackson en 1993.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar del 2022.

Shakira y Jennifer Lopez del 2020.

U2 en el 2002.

Seguramente la opinión sobre las presentaciones que se han realizado, pueden depender de los gustos de cada uno, en especial dependiendo del generó y el artista que se presente. Por ahora, debemos esperar a que en las siguientes semanas se den a conocer más noticias, ya sea que se confirme la participación de Miley Cyrus en el Super Bowl 2027, o se de a conocer a otro artista.