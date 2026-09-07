OFICIAL: Anuncian IMPORTANTE cambio del concierto de Ed Sheeran en la Ciudad de México, estos son los detalles

Las fans de Ed Sheeran han sido sorprendidas, ya que el cantante tenía contemplado su concierto para el 12 de diciembre en la Ciudad de México, pero recientemente se dio a conocer que dicha presentación se va a programar para el 11 de diciembre, día en el que ya se tenía contemplado otra presentación del artista, por lo que se hará un solo show.

Dentro de la publicación, se menciona que quienes compraron boletos para el 12, no deben preocuparte ya que serán válidos en la nueva fecha. Ante el cambio del concierto, mediante los correos electrónicos de los compradores o en la cuenta de FunTicket se darán a conocer más detalles sobre la reubicación.

¿En dónde será el concierto de Ed Sheeran?

Las fechas del concierto de Ed Sheeran del 11 y 12 de diciembre, estaban contempladas para hacerse en Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, evento que tendría inicio a las 7 de la noche.

En cuanto al tema de los lugares, se menciona que se darán a conocer más detalles desde la cuenta de FunTickets o en el correo electrónico de los usuarios, permitiendo que los usuarios puedan seguir disfrutando del evento sin ninguna complicación ante el cambio del concierto.

¿Cómo solicitar una devolución?

En la misma publicación sobre el cambio del concierto de Ed Sheeran, se menciona que en caso de no poder asistir y requerir un reembolso, las usuarias pueden enviar un correo al atc@funticket.mx

Al final del comunicado, se agradeció la compresión de los usuarios, además de esperar poder vivir el evento con los fanáticos del artista en la Ciudad de México.

Muchos usuarios lamentaron el cambio repentino, algunos se encargaron de detallar que será algo complicado, ya que es el Día de la Virgen de la Guadalupe y a la capital llegan muchos peregrinos, mientras que otros resaltaron que dicha modificación fue porque no se vendieron todos los boletos.