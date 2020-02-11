FOTO: La actriz Charlize Theron lució un collar de más de cinco millones de dólares en los Oscar 2020.

La actriz Charlize Theron, siempre es una de las mujeres más elegantes, y en esta ocasión lució espectacular en los premios Oscar 2020, pero destacó por lucir la joya más cara dentro del Dolby Theater.

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Siempre la ceremonia de los Oscar, es un desfile de moda y glamour, en esta ocasión los actores eligieron marcas como: Rabat, Chopard, Harry Winston, Swarovski o Bulgari para tener el complemento perfecto para tu atuendo.

Pero la joya más cara de la noche fue la que lució la sudafricana Charlize Theron, el collar es una pieza de la casa Dior, con un valor de 5 millones de dólares.

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Charlize Theron, quien fue nominada por su participación en la cinta ‘Escándalo’ portaba un collar de la colleción AI 2020 de Tiffany & Co. Con un diamante en el centro de talla marquesa de 21 quilates y de la más alta graduación de color (D), lo que señala que la pieza no tiene ninguna imperfección.

La pieza estaba montada sobre platino, al igual que los otros 165 diamantes, que suman en total 26 quilates que completan el collar.

Por si eso no fuera suficiente Charlize Theron, también decidió completar un atuendo con diferentes anillos y pendientes de diamantes.

