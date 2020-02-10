Renée Zellweger lució radiante y hermosa en la alfombra roja de los Oscar 2020 con su increíble vestido.

Renée Zellweger ha logrado conquistar al público con su gran actuación en la cinta titulada, Judy, la cual la han hecho acreedora a varias nominaciones entre esos, a los Oscar 2020. Esta vez, su vestido ha sido el centro de atención.

Durante la alfombra roja de los Oscar, varios vestidos lograron llamar nuestra atención, algunos por ser hermosos y otros por no ir de acuerdo con el momento. Zellweger ha ganado el título a la mejor vestida durante el evento.

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La actriz atinó indudablemente, con un vestido sencillo, pero con un gran poder estético; a pesar de ser uno de los colores más arriesgados de usar, Renée lo supo llevar. Como mejor accesorio su increíble belleza, sencillez personal y físico.

Un vestido largo entallado y asimétrico en la parte de arriba de color blanco, luciendo uno de sus brazos al desnudo, repleto de lentejuelas. La celebridad lo acompañó con un peinado recogido y suelto por la frente, en cuanto al maquillaje, fue algo sencillo y natural que jugó muy bien con todo el outfit.

Con esto, Renée demuestra que el glamur no viene en grandes cantidades, ni en la exageración; pues bien se dice que, entre menos es más y Zellweger lo ha sabido portar esta noche. Recordándonos que hay estrellas de Hollywood que no solamente tienen el talento frente a las cámaras, sino también en el estilo.

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Este año se ha convertido en uno de los mejores para Renée Zellweger, el cual, no sólo se ha coronado con su actuación en Judy, sino en todas las participaciones que ha tenido en el medio artístico.

