Top 5 de las mejores películas de terror que puedes ver en HBO Max y por qué valen la pena

En la plataforma de streaming de HBO Max podemos encontrar una gran cantidad de películas y series para entretenernos en los ratos libres. Sin embargo, si eres amante del terror pues tenemos las mejores recomendaciones.

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Si no sabes qué ver este fin de semana pues te dejamos las mejores 5 películas de terror que puedes ver en el streaming. Además, te contaremos el motivo por el cual debes verlas.

¿Cuáles son las mejores películas de terror de HBO Max?

El resplandor

Esta película está basada en la novela de Stephen King. El protagonista es Jack Torrance (Jack Nicholson), un hombre casado y con un hijo, Danny (Danny Lloyd). Un día, Jack acepta un puesto como vigilante en un aislado hotel. El trabajo consiste en pasar todo el invierno allí con su familia, cuidando del recinto.

Es ideal para ver porque genera un terror constante y Jack Nicholson ofrece una interpretación icónica.

@wbpictureslatam El Resplandor vuelve a los cines en diciembre, por primera vez en IMAX. ¡No te la pierdas! 🪓😱 #ElResplandor #VívelaEnIMAX ♬ sonido original - Warner Bros. Latam

Los otros

Aquí tenemos otra historia de terror que se ambienta en la isla de Jersey durante los años cuarenta tras la Segunda Guerra Mundial. Grace Stewart (Nicole Kidman, Bajo Amenaza), una ferviente católica, decide trasladarse a un misterioso caserón con sus dos hijos, Anne (Alakina Mann) y Nicholas (James Bentley).

Te la recomendamos ya que genera miedo y tensión en toda la película.

Expediente Warren: The Conjuring

'The Conjuring' cuenta la terrorífica historia de la familia Perron; una familia que, en la década de los 70, afirmó haber contactado con espíritus malvados en su domicilio del estado de Rhode Island. Sus presuntos encuentros sobrenaturales fueron estudiados e investigados por Ed y Lorraine Warren.

Esta película ofrece sustos, tensión y presencias demoníacas.

Expediente Warren: El caso Enfield

Luego nos encontramos con esta historia en una casa en Enfield, Inglaterra. Allí vive una madre soltera (Frances O’Connor) y sus cuatro hijos, la casa tienen extraños sucesos. De nuevo, y para ayudar a esta familia que experimenta fenómenos sobrenaturales protagonizados por espíritus malignos

Debes verla porque aparecen espíritus, posesiones y fenómenos sobrenaturales.

It

Por último, tenemos a It que te lleva a Derry un pueblo del estado de Maine. Allí vive una panda de siete niños conocidos como 'El club de los perdedores', que debe enfrentarse a sus problemas cotidianos con los matones de la escuela. Pero su vida da un giro inesperado cuando, durante el verano, una gran amenaza se cierne sobre ellos.

Esta película ofrece sustos, una trama entretenida y un gran villano.