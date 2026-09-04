Disney de luto: Muere querido actor de doblaje quien habría dado vida a Hércules

En las últimas horas se dio a conocer que el mundo del doblaje se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte del artista brasileño Ettore Zuim, quien fue una de las voces más representativas en el entretenimiento, y que se consolidó en Brasil debido a su amplia trayectoria donde dio vida a varios personajes de películas series, animación y videojuegos. Uno de los papeles principales que tuvo dentro de su carrera fue darle vida al héroe griego de Disney, Hercules.

Te puede interesar: Luto en el doblaje: Muere el actor detrás de Scooby-Doo, a la edad de 85 años

¿De qué murió Ettore Zuim?

De acuerdo con la prensa brasileña, aún no se han revelado las causas oficiales de la muerte de Zuim 66, de años, Sin embargo, primeros reportes publicados destacan la amplia trayectoria que tuvo detrás de la pantalla y lo describen como uno de los mayores exponentes del doblaje brasileño, asimismo, se indicó que será recordado por su trabajo.

¿Quién era Ettore Zuim?

Ettore Luiz França Zuim nació en Río de Janeiro y desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en el mundo de la actuación y el doblaje. Comenzó su trayectoria como doblador en la década de 1980 y posteriormente también se desempeñó como cantante, locutor, profesor y director de doblaje.

Entre sus trabajos más recordados está Hércules, protagonista de la película animada de Disney de 1997, papel que interpretó en la versión brasileña.

También prestó su voz a David Kawena en Lilo & Stitch y a su continuación, además de participar en producciones como Shrek, Avatar: La leyenda de Aang, One Piece y numerosas películas y series.

Sin embargo, uno de sus mayores legados fue su trabajo con Christian Bale, especialmente como Bruce Wayne en la saga de Batman de Christopher Nolan y en videojuegos de la franquicia Batman: Arkham. También fue reconocido por doblar a Owen Wilson en distintas producciones.