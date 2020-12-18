Te presentamos unos interesantes y curiosos datos que quizá no conocías de la película ‘El Rey León’.

Desde que se estrenó hace ya más de 26 años, El Rey León, se ha consolidado como uno de los clásicos de historias animadas que ha marcado a un gran número de generaciones, mismas que se han emocionado y hasta llorado con la trama de sus personajes.

Como ya bien se sabe, la historia se basa en la lucha de supervivencia que tiene el pequeño cachorro de león, Simba, tras la muerte de su padre, Mufasa, al enfrentarse a su malvado tío Scar para reclamar el trono de rey.

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El éxito de El Rey León fue arrollador, al grado de que ganó las categorías Mejor película comedia o musical, Mejor banda sonora y Mejor canción original en los premios Globos de Oro.

También, obtuvo el Oscar como Mejor banda sonora y mejor canción original por ‘Can You Feel The Love Tonigh’.

Aquí unos datos curios de esta cinta que quizá no conocías:



Su guion

Al inicio, en su primer guion, fue llamado El Rey de las Bestias y posteriormente Rey de la Selva. El malvado Scar no iba a tener parentesco con Mufasa, el papá del pequeño Simba.



Originalidad

El Rey León fue la primera historia original de la compañía Disney, por lo que resultó todo un descubrimiento para la compañía.



Timón y Pumba

Quienes prestaron sus voces para los personajes de Timón y Pumba en la versión en inglés, Nathan Lane y Ernie Sabella, respectivamente, primero habían hecho el casting para dar voz a las hienas, pero su comicidad los llevó a trabajar para los inolvidables personajes.



Dedicación

Una de las escenas que más trabajo costó fue la de la estampida, la cual tardó tres años en ser realizada.

Para ella, los especialistas tuvieron que diseñar un nuevo programa de ordenador que les permitiera animar cientos de animales que lograran chocar entre ellos.



Basada en leones reales

Para darle un toque de realidad a los personajes, varios animadores de Disney viajaron a África para estudiar la vida de los leones.

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