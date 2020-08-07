‘John Wick 5' confirmada: Keanu Reeves rodará las dos siguientes entregas de la saga al mismo tiempo.

Con bombo y platillo, la productora Lionsgate confirmó la quinta entrega de John Wick, una noticia que inmediatamente causó sensación en redes sociales por parte de los seguidores de la franquicia.

Lo que más llamó la atención es que esta parte será filmada al mismo tiempo que la cuarta entrega, misma que se estrenará el próximo 27 de mayo de 2022.

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El director ejecutivo de Lionsgate, John Feltheimer, señaló que están preparando los guiones para comenzar con la producción, la cual arrancaría formalmente en enero, una vez que el actor Keanu Reeves esté disponible.

También estamos ocupados preparando guiones para las dos próximas entregas de nuestra franquicia de acción ‘John Wick’, con la cuarta programada para llegar a los cines el fin de semana del Memorial Day en 2022. Esperamos filmar ambas consecutivamente cuando Keanu esté disponible a principios del próximo año

Esta decisión podría representar un riesgo por los tiempos; sin embargo, la situación en el mundo por la pandemia de Covid-19 obligó a la productora a adelantar sus planes y preparar sus siguientes cintas.

Y es que desde que se estrenó la película dirigida por Chad Stahelski y escrita por Derek Kolstad, en 2014, se ha convertido en una de las apuestas del género de acción más grandes de los últimos años.

Cabe señalar que las primeras tres películas de John Wick recaudaron colectivamente casi 600 millones de dólares en todo el mundo.

Otro de los planes que tienen los creadores de John Wick es un spin-off dirigido por mujeres llamado Ballerina, que está siendo escrito por la guionista de la tercera entrega, Shay Hatten.

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