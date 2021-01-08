Ya trabajan en la segunda película de la exitosa serie ‘Los Simpson'; esto es lo que sabemos al momento.

Los Simpson es una de las series más aclamadas y populares de la historia, marcando a decenas de generaciones en el mundo.

Su fama llevó a la producción a la pantalla grande con una película que hasta la fecha es recordada por los fans de la familia amarilla.

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Ahora muchos rumores han comenzado entorno a la segunda película de Los Simpson, misma que durante muchos años ha sonado; sin embargo, próximamente sería una realidad.

Y es que se reveló que la cinta no tendrá nada que ver con los eventos que sucedieron en la primera, por lo que, para esta ocasión, es poco probable que no se vean a personajes exclusivos del primer filme en la segunda producción.

La segunda entrega se encuentra ya en producción, por lo que se ha convertido en algo muy serio, y aunque no se ha revelado mucho al respecto, lo que sí puede ser posible es que la podamos ver en un futuro no muy lejano.

Aunque ya se está trabajando en la siguiente película, no se tiene mucho del proyecto pues se ha mencionado que están en la producción del guion.

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Hasta el momento es lo único que se sabe y solo queda ser pacientes, pues poco a poco se conocerán más detalles al respecto.