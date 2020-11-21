Tenoch Huerta estaría en platicas para interpretar el papel de un villano en la película ‘Black Panther 2'.

Llegó otro logró a la vida de Tenoch Huerta, quien podría aparecer en la secuela de 'Black Panther'. El actor, de 39 años, interpretaría al personaje antagónico de la cinta, misma que fue un éxito entre todos los amantes de los superhéroes en el 2018.

La información fue trascendida por el medio ‘The Hollywood Reporter’, donde también se reconoció la participación del capitalino en la serie ‘Narcos: México’.

El mexicano se abrió pasó en la industria extranjera tras interpretar a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, en la producción estrenada hace dos años.

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Sin embargo, la vida de Tenoch Huerta podría dar un giro inesperado tras incursionar en los 'Estudios Marvel'. La primera entrega de ‘Black Panther’ fue lanzada en 2018 bajo la dirección de Ryan Coogler y la producción de Kevin Feige.

Las grabaciones de la secuela podrían comenzar en julio de 2021 con una duración de 6 meses aproximadamente.

Cabe mencionar, que aún no se tienen más detalles sobre el giro que podría tener el filme tras el fallecimiento de Chadwick Boseman.

En su momento, algunos medios locales trascendieron que podrían honrar la memoria del fallecido intérprete por medio de imágenes generadas por computadora (CGI) al estilo de la ‘Princesa Leia’ en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’.

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Y aunque no hay mucha información sobre la secuela de ‘Black Panther’, los internautas ya comenzaron a emitir sus opiniones en las redes sociales y felicitaciones para Tenoch Huerta:

Por si te lo perdiste, el actor mexicano Tenoch Huerta será parte del elenco de #BlackPanther2 pic.twitter.com/krYnG9bmoT — Los Palomeros 🍿 (@LPalomeros) November 21, 2020

No me sorprendería si Tenoch Huerta acaba siendo Namor, vincularia los Atlantis, los mayas, Aztecas seria algo interesante de ver y un giro bastante arriesgado pero nuevo.#BlackPanther2

A ustedes les gustaría que fuera Namor? pic.twitter.com/bU64cVeIne — Edgar Dzib 🏹 (@EdgarDzib1) November 21, 2020