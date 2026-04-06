Quién es Samus, el personaje oculto que apareció en la película ‘Super Mario Galaxy’ y que casi nadie notó

La película ‘Super Mario Galaxy’ se estrenó con gran éxito en México, logrando una recaudación de más de 372 millones de dólares a nivel mundial, según cifras de Box Office Mojo. Aunque hubo muchas sorpresas y personajes nuevos, como Fox McCloud, la que está dando de qué hablar es Samus por su posible aparición oculta.

Y es que pocos fans notaron que, durante una de las escenas de la película , cuando Peach y Toad llegan a Puerta Galaxia, se encuentran con varios personajes como R.O.B., los Pikmin y, por supuesto, Samus dentro de su nave, la misma que usa en el videojuego ‘Metroid 2’.

La nave de Samus aparece en ‘Super Mario Galaxy’.|(ESPECIAL/Nintendo)

Samus Aran es una de las protagonistas más icónicas de los videojuegos de Nintendo y la heroína principal de la saga Metroid. Es una cazarrecompensas espacial que lucha contra amenazas alienígenas, especialmente los peligrosos Metroids y los piratas espaciales liderados por Mother Brain.

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¿Qué significa la aparición de Samus en ‘Super Mario Galaxy’?

La aparición de Samus en la película de ‘Super Mario Galaxy’ aviva los rumores de que Nintendo e Illumination están preparando la franquicia para crear un universo compartido de personajes, con miras a un posible ‘Super Smash Bros.’ llevado a la pantalla grande.

Si bien los productores no han confirmado que estén trabajando en el proyecto, estos cameos dan esperanza de que en cualquier momento podrían dar la noticia.

Y es que Samus no es el único personaje importante para la franquicia. A lo largo de las películas han aparecido varios personajes que ya forman parte de Smash Bros., desde Mario y Peach hasta Donkey Kong y Fox. Además, una de las escenas postcréditos inició rumores de que podrían existir películas en solitario más allá de Mario Bros.

¿Cuáles son las escenas postcréditos de la película ‘Super Mario Galaxy’?

‘Super Mario Galaxy’ tiene dos escenas postcréditos muy divertidas que podrían revelar datos clave para el futuro de la franquicia de Nintendo. En la primera aparece Lumalí como guardia de la cárcel donde está Bowser. Allí, Fox da a entender que tiene su propia misión por emprender, ¿una nueva película?

Star Fox podría tener su propia película.|Nintendo

Asimismo, en la segunda escena postcréditos aparece la princesa Daisy, quien en los juegos también forma parte de ‘Super Smash Bros.’ y es el interés amoroso de Luigi.

¿Cuándo sale la película ‘Mario Bros. 3’?

Hasta el momento, no se ha confirmado una tercera película de ‘Mario Bros.’.