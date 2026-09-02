4 películas para conocer la obra del guionista Víctor Miller más allá de Viernes 13

El guionista Víctor Miller es principalmente reconocido por su trabajo en Viernes 13; no obstante, su trayectoria no se limitó a esta icónica saga de terror, sino que también participó y dio vida a diversas historias dentro del género. Por ello, ahora, tras darse a conocer su lamentable fallecimiento, te contamos sobre cuatro proyectos para conocer su obra y reconocer su inigualable talento.

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4 proyectos de Víctor Miller más allá de Viernes 13 que no te puedes perder para conocer la obra del talentoso guionista.

No cabe duda de que Viernes 13 es una de las cintas de terror más importantes de todos los tiempos y la obra maestra del guionista Víctor Mille; no obstante, dentro de su trayectoria profesional existen algunos otros títulos que se han consolidado dentro del género, no solo participando dentro del guion, sino también con un pequeño papel frente a cámara.

The Black Pearl (1977)

Para esta película, Víctor participó como guitarrista, adaptando para cine la novela The Black Pearl, de Scott O' Dell. Este filme sigue a Ramón Salazar, un joven que sueña con convertirse en pescador de perlas, quien ve frustrado su sueño cuando descubre una enorme perla negra en una cueva peligrosa.

Manny’s Orphans (1978)

Dentro de esta obra, Miller participó en la escritura del guion. No obstante, el guionista participó como actor dentro de la película, siendo esta una de las primeras colaboraciones entre Miller y Sean S. Cunningham, antes de Viernes 13. Esta película familiar se centra en un equipo juvenil de fútbol que intenta salir adelante pese a sus dificultades.

Here Come the Tigers (1978)

Para este filme, Víctor participó en el guion utilizando el seudónimo Arch McCoy, dentro de la etapa de Miller en el cine familiar antes de entrar de lleno en el cine de terror. Esta película narra el intento de un grupo de chicos considerados perdedores en un equipo competitivo de béisbol. La película mezcla comedia, deporte y aventuras juveniles.

A Stranger Is Watching (1982)

Miller escribió el guion para esta película junto a Earl Mac Rauch, la cual se presentó como una adaptación de la novela de suspenso de Mary Higgins Clark. Este filme narra la historia de un psicópata que secuestra a una niña y a una periodista y las mantiene cautivas en los túneles bajo Grand Central Station, mientras sus víctimas intentan encontrar una forma de escapar.

A pesar de que la vida y obra de Víctor Miller se consolidó por Viernes 13, su trayectoria se ha visto fuertemente marcada por el talento y la versatilidad al cambiar de las novelas familiares al horror y terror que solo su trabajo pudo expresar.