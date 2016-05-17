Ell@s se llevaron las playeras oficiales de la película ¿Qué culpa tiene el niño?

El pasado viernes 13 de mayo se estrenó a nivel nacional la película ¿Qué culpa tiene el niño? y con motivo de su estreno, Azteca 7 regaló un kit que constaba de una playera oficial y el vaso de esta película dirigida por Gustavo Loza.

Aquí tenemos la lista de ganadores de estos increíbles kits que ¿Qué culpa tiene el niño? trajo para ti:

- Blanca Estela López Flores

- IsaíGarcía García

- Antoni Escalante Torres

- Javier Ceron Pérez

- Dayana Mariel Rojas Pozos

- Jorge Barreiro Rodriguez

- Estrella Ramirez

- Alicia Rebeca García

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.

Nota: Si tu nombre aparece en nuestra lista, deberás recoger tu regalo en la mensajería de Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14141, Ciudad de México). Tendrás hasta el viernes 27 de mayo para venir por él, en horario de 9:00 am a 7:00 pm. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrás autorizar a alguien para que lo haga en tu lugar.