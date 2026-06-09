Azteca 7 transmitirá el México vs. Sudáfrica, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El gran inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, está lista para arrancar y Azteca 7 será una de las señales encargadas de llevar la emoción a millones de aficionados, con la transmisión OFICIAL del partido entre México y Sudáfrica, el cual marcará el inicio del torneo deportivo más importante del mundo. Además, contará con una cobertura completa que abarcará cada rincón o momento del mundial.

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Es fundamental señalar que el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará este jueves 11 de junio del 2026, dentro del Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca). Este primer encuentro se disputará entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica. Es importante señalar que será con este encuentro que México se consolida como la única sede en albergar 3 inauguraciones mundialistas.

Toma en cuenta que podrás seguir la cobertura previa al inicio del gran partido por todas las redes sociales oficiales de TV Azteca y podrás ver el encuentro inaugural en directo por Azteca 7 dando clic aquí.

Todos los detalles sobre el partido inaugural y la ceremonia

Este primer encuentro se llevará a cabo entre México y Sudáfrica del grupo A, con fecha del 11 de junio del 2026, teniendo como sede el Estadio de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. De acuerdo a lo que se ha señalado, el encuentro comenzará en punto de las 16:00 horas (hora del centro).

Todo sobre la ceremonia de apertura

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, la fiesta inaugural comenzará 90 minutos antes de que inicie el encuentro deportivo. Dicho evento ha sabido destacar por la presencia de artistas como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Maná, J Balvin y Los Ángeles Azules, entre otros. No te pierdas la cobertura completa del gran inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por TV Azteca.