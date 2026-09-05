Prime Video mantiene una sección dedicada al anime con títulos de distintas épocas y géneros, desde producciones de acción hasta historias de fantasía, drama y aventuras. Dentro de su catálogo actual aparecen 4 opciones que son los más vistas en la plataforma, por lo que debes verlas antes de que acabe septiembre. Mientras que en Azteca 7 One Piece cambia de horario.

Además, septiembre tiene un atractivo particular para quienes buscan contenido japonés en la plataforma. La programación del mes incluye el estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, anime que estará disponible a partir del 28 de septiembre, de acuerdo con la información de los lanzamientos de Prime Video, donde puedes ver todos los estrenos de septiembre.

Top 4 animes más vistos en Prime Video, y por qué debes verlos antes de que acabe septiembre|IMDb

Los animes más vistos en Prime Video

1. Jujutsu Kaisen. Este anime encabeza la lista de Prime Video y cuenta actualmente con 4 temporadas dentro de la plataforma. La historia sigue a Yuji Itadori, quien termina involucrado en el mundo de los hechiceros después de entrar en contacto con una maldición. La tercera temporada retoma la historia después del Incidente de Shibuya y coloca a Yuji ante una nueva amenaza relacionada con Yuta Okkotsu y el Viaje a la Extinción.

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Aparece dentro de la categoría de anime de Prime Video y representa una de las franquicias más conocidas de la animación japonesa contemporánea. La producción sigue a Tanjiro Kamado después de que su familia sufre un ataque y su hermana Nezuko se convierte en demonio.

Top 4 animes más vistos en Prime Video, y por qué debes verlos antes de que acabe septiembre|IMDb

3. Los diarios de la boticaria: Es una propuesta alejada de las grandes batallas. La trama sigue a Maomao, una joven con conocimientos de medicina que termina como sirvienta dentro del palacio imperial. Cuando aparecen problemas de salud entre integrantes de la familia imperial, sus conocimientos llaman la atención de Jinshi y la llevan a resolver distintos misterios.

Top 4 animes más vistos en Prime Video, y por qué debes verlos antes de que acabe septiembre|IMDb

4. Vinland Saga: La serie cuenta con 2 temporadas de 24 episodios cada una, con capítulos de aproximadamente 25 minutos. Su historia comienza con Thorfinn, hijo de un guerrero asesinado durante una batalla, quien busca vengarse de Askeladd.