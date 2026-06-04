Fecha de estreno de la serie Lanterns en HBO Max y todo lo que debes saber sobre estos superhéroes de DC

Buenas noticias para los fanáticos de los superhéroes, y es que ya se ha revelado la fecha oficial del estreno de la nueva serie de DC, Lanterns, la cual será transmitida por la plataforma de streaming de HBO MAX, y de acuerdo con el promocional de una publicación, el día en el que estará disponible este proyecto será a partir del 17 de agosto de 2026.

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In brightest day, in blackest night. #Lanterns premieres August 17 on HBO Max. pic.twitter.com/2iBficYKeN — HBO Max UK & Ireland (@HBOMaxUK) June 4, 2026

¿Quiénes son los Lanterns?

Un Green Lantern o Linterna Verde es un policía intergaláctico supervisado por los Guardianes del Universo, estos otorgan anillos a los diferentes seres para que lo puedan ocupar a voluntad y este se representa con el color verde. Dicho artefacto les da poderes al que lo porta, esto para que pueda cumplir con su objetivo que es cuidar el bienestar de las distintas galaxias.

Entonces, la serie de los Linternas se centrará en el nuevo recluta, John Stewart, y de igual a la leyenda de los Linterna Verdes, Hal Jordan; ambos serán dos policías que se verán envueltos en un oscuro misterio cuando investiguen un asesinato en Estados Unidos.

Reparto de la serie Lanterns

Aaron Pierre y Kyle Chandler serán los protagonistas y darán vida a James Stewart y a Hal Jordan respectivamente; sin embargo, el segundo es el Green Lantern de la edad de plata. a lado de ellos también estará Kelly Macdonald como la Sherif Kerry, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan es Zoe, y Siniestro será interpretado por Ulrich Thomann. De igual forma, en la serie veremos a actores como: J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Jasmine Cephas Jones, Sherman Augustus y Jason Ritter.

¿Cómo podría morir Hal Jordan?

Aunque el Universo de las historias de los superhéroes es muy extenso, existe una variante en donde este policía intergaláctico siempre ha estado al borde de la muerte, pero por alguna razón logra sobrevivir. En el cómic, Hal Jordan es el primer humano que ingresó con los Linternas Verdes, y además se convirtió en uno de los más poderosos.

