¿El Caballero de los Siete Reinos tendrá una segunda temporada? Esto se sabe tras su éxito en los Emmy:

En las últimas horas la serie de El Caballero de los Siete Reinos ha dado mucho de qué hablar, pues ha conseguido un total de nueve nominaciones en la 78° edición de los Premios Emmy, por lo que podríamos estar frente a una de las series más aclamadas de este 2026.

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Como si fuera poco, dicha serie ya ha conquistado su primer premio en las galas técnicas previas de los Creative Arts Emmy por Mejor Actuación de Dobles / Acrobacias, siendo que poco a poco ha comenzado a hacer ruido dentro de las mejores producciones del año, por lo que sus fans ya han comenzado a especular sobre la posibilidad de una segunda temporada.

¿El Caballero de los Siete Reinos tendrá una segunda temporada?

Si quieres un poco más de las aventuras de Ser Duncan y Egg (Aegon Targaryen), tenemos buenas noticias pues de momento se sabe que HBO ha renovado esta producción gracias al éxito que tuvo la primera temporada y en una época donde los proyectos de streaming pasan por un monto difícil, esta noticia ha dado mucha seguridad a los fans de la saga de Game of Thrones.

Se sabe que el rodaje inició a finales del 2025 y que terminó hace unas semanas a mediados del mes de agosto y que tuvo lugar en Irlanda del Norte así como en las Islas Canarias.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos?

De acuerdo con el calendario de postproducción, se espera que podamos ver esta nueva temporada a mediados del 2027 en la plataforma de Max, donde se espera que al igual que su predecesora, esta cuente con 6 episodios de entre 30 y 45 minutos, continuando con el formato que ha funcionado tan bien en la primera entrega.

La noticia que estuvieron esperando toda la semana: Un nuevo episodio de #ElCaballerodelosSieteReinos ya está disponible en HBO Max. #AKnightOfTheSevenKingdoms. pic.twitter.com/hEAF20xdg2 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) February 16, 2026

¿Cuándo son los premios Emmy 2026?

Aunque la serie de El Caballero de los Siete Reinos ha ganado bastante popularidad en redes, se espera que se enfrente a una gran cantidad de producciones siendo que la contienda podría ser bastante apretada, por lo que todo se definirá el próximo lunes 14 de septiembre.

Esta gala será en el ya conocido Peacock Theater de Los Ángeles y se ha confirmado que la presentadora encargada de conducir la ceremonia será la actriz Mariska Hargitay, por lo que nos espera una noche imperdible.