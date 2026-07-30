4 series cyberpunk que se estrenan en la segunda mitad del 2026 e inicios del 2027

El estilo cyberpunk sigue dando mucho de qué hablar, gracias en gran medida al universo que Cyberpunk 2077 ha generado. Si eres fan del género, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los nuevos lanzamientos inspirados en este género.

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4 series inspiradas en el género cyberpunk que no te puedes perder

Cyberpunk: Edgerunners 2

Esta serie, pensada para otoño del 2026, llega después del éxito del primer anime Cyberpunk: Edgerunners. El cual contará con una historia completamente nueva ambientada dentro de las calles de Night City. Al ser una nueva historia, esta no continuará con lo planteado por David Martínez, sino que se sumergirá en un relato independiente con nuevos personajes, implantes cibernéticos y mercenarios.

Blade Runner 2099

Pensada para noviembre del año en curso, esta historia busca expandir el universo de Blade Runner cincuenta años después de Blade Runner 2049. En donde la historia seguirá la vida de Olweb, una réplica Blade Runner interpretada por Michelle Yeoh, y Cora, quien es una fugitiva humana, quienes descubrirán una conspiración en una sociedad donde la línea entre humanos y replicantes es cada vez más difusa.

Neuromancer

Esta historia está planeada para enero del siguiente año y se basa en la novela de William Gibson, la cual es considerada como una de las obras fundadoras del género (cyberpunk). La serie sigue la historia de Case, quien es un hacker caído en desgracia que recibe una última oportunidad para infiltrarse en una inteligencia artificial casi imposible de detener.

The Ghost in the Shell

Recientemente lanzada, esta serie retoma la historia del clásico manga de Masamune Shirow, pero regresa con una nueva adaptación animada producida por Science SARU. La historia sigue la vida de Mayor Motoko Kusanagi, una agente especializada en delitos cibernéticos que enfrenta amenazas relacionadas con inteligencia artificial, espionaje digital y ciberdelincuencia en un futuro hiperconectado.

Si eres fan del género, sin duda, estas cuatro producciones representan algunos de los estrenos más importantes del género ciberpunk pensado para los próximos meses, los cuales están disponibles por streaming.